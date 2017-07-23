مغامر يطوف حول العالم بطائرة فائقة الخفّة

بدأ المغامر زافير روزت، اليوم الأحد، رحلة حول العالم بطائرة فائقة الخفّة.

ويعتزم المغامر السويسري البالغ من العمر 41 عامًا، خلال رحلته التي تستغرق 400 يوم وتشمل 3 مراحل، قطع أكثر من 80 ألف كيلومتر وزيارة 50 دولة.

وقال “روزت” إن هدفه هو الالتقاء بالناس، والاطلاع على الثقافات، واستكشاف هذا الكوكب من خلال التعرّف على الجوانب الأكثر اختلافًا، بحسب وكالة الأنباء السويسرية (أس دي إيه).

وأضاف أن “طائرته الشراعية المزودة بمحرك يزن 240 كيلوغرامًا، تبلغ المسافة بين جناحيها 9.58 متر، وتصل سرعتها القصوى بمحركها البالغة قوته 100 حصان، إلى 157 كيلومترًا في الساعة.

ومن المنتظر أن تستمر المغامرة حتى خريف 2019، ويعتزم المحترف السابق في رياضة التزلج، العودة خلال الشتاءين المقبلين إلى بلاده للعمل كمعلم لعشاق التزلج.