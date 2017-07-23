تعرّف على سبب صنع هذه الملاءات من القهوة

ابتكرت شركة Ettitude الناشئة ملاءات للأسرّة وأغطية للوسائد من حبوب القهوة المعاد تدويرها، حيث اكتشفوا قدرة القهوة على امتصاص الروائح الكريهة، وفقا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتدوير حبوب القهوة ومخلفاتها لما لها من قدرة كبيرة على امتصاص الروائح مهما كانت نفاذيتها، حيث يتم تحويلها إلى ألياف صناعية ناعمة.

كما أشار التقرير إلى أن الملاءات والأغطية لا تحتوي رائحة القهوة، حيث يتم استخلاص زيت القهوة من داخلها قبل تدويرها.

وبذلك سيظل سريرك برائحة منعشة وصحية دون أي جراثيم أو البكتيريا التي تسبب الروائح المزعجة.