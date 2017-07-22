فتاة بشعة.. “داعشي” يضع مساحيق التجميل للتنكر وينسى شاربه ولحيته (صور)‎

نشر موقع “ذا صن” صورة أحد مقاتلي “داعش” يضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه ليتنكر في صفة امرأة قصد الفرار من مدينة الموصل، لكنه نسي شاربه ولحيته، و النتيجة صورة مضحكة.

الصورة نشرتها القوات العراقية بعد اعتقال الرجل ومعها صورته بشكله الطبيعي.

وذكر الموقع أن العديد من عناصر التنظيم تنكروا في ملابس نسائية ليفلتوا من الاعتقال ، وقام بنشر صور مجموعة منهم.

تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على مدينة الموصول وجارٍ البحث عن عناصر “داعش” الفارين والمختبئين تحت الأنقاض وفي الأنفاق، و السبت تم اعتقال 20 امرأة من بينهن ألمانية و مغربية.