غطاس حرّ يصل أعمق نقطة بحمام سباحة في العالم بنفس واحد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول غطاس حرّ إلى قاع أعمق حمام سباحة في العالم، بعدما أخذ نفساً واحداً فقط.

ويمكن رؤية الغطاس غيوم نيري، وهو يغطس بسرعة هائلة وصولاً إلى قاع حمام السباحة على عمق 40 متراً بعد حوالي دقيقتين من الغطس في مسبح “Y-40 Deep Joy pool”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضطُر الغواص المحترف إلى إفراغ رئتيه من الهواء ليكون أقل طفواً وليغطس بشكل أسرع.

وقال غيوم، إن هذا لم يكن سوى نصف التحدي، حيث كان النصف الآخر هو أن تكون زوجته جولي جوتييه تسبح بجانبه وتصور المشهد الخالي من معدات الغوص.

وقام غيوم البالغ من العمر 35 عاماً، والقاطن بمدينة نيس في فرنسا، بتحطيم الرقم القياسي العالمي في الغطس الحر بسبب حبّه لحمام السباحة الفريد من نوعه في البندقية بإيطاليا.

وقال: ” أحب هذا المكان، فهو واحد من أكثر الأماكن روعة للغوص الحر في العالم، رغم كونه اصطناعياً.”

وحطّم غيوم في الماضي 4 أرقام قياسية عالمية، و يستطيع الغوص 126 متراً تحت سطح الماء عبر أخذه نفساً واحداً.

وعند القيام بمثل هذه المجازفات، يميل غيوم إلى الحذر دائماً، فهو لا يغوص وحده أبداً، بل تغطس زوجته جولي إلى جانبه.

ومنذ نشر الفيديو على الإنترنت حصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة.