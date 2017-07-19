بريطانيا تجبر “بي.بي.سي” على نشر رواتب نجومها وصحافييها الكبار

تنشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رواتب كبار الصحافيين ونجوم الإعلام العاملين لديها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك بهدف الكشف عن الهوة بين رواتب الرجال والنساء في خطوة أمرت بها الحكومة.

وتتعرض (بي.بي.سي) لضغوط منذ سنوات للكشف عن أصحاب الأعلى دخلًا بين صحافييها وكان التزامها بنشر أسمائهم ضمن أحدث تسوية قانونية لها مع الحكومة وتستمر 10 سنوات.

وتقول (بي.بي.سي) إن 96 شخصًا يتقاضون حاليا رواتب تفوق 150 ألف جنيه استرليني (195555 دولارا) سنويا، وتقول إن الأمر يساعدها في المنافسة على المواهب الصحافية الكبيرة مع منافسيها مثل قنوات (آي.تي.في) “سكاي” وشركات مثل “غوغل” و”أبل”.

وقال توني هول المدير العام لبي.بي.سي: “إننا هيئة بث عالمية ونريد توظيف النجوم. نريد توظيف أفضل المذيعين والمراسلين. إننا في سوق وهي سوق تنافسية”.

و(بي.بي.سي) هي اللاعب الأكبر في الإعلام التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني في بريطانيا، إذ تقدم خدمات بتمويل من دخل يصل إلى 3.7 مليار جنيه استرليني (4.8 مليار دولار).

وقالت (بي. بي. سي) إن ثلث الأسماء المدرجة على القائمة من النساء.

ووعد “هول” بتحقيق المساواة في ظهور الرجال والنساء في برامج البث المباشر وفي الرواتب بحلول عام 2020.