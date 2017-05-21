بالصور والفيديو.. شاهد فندق “الريتز كارلتون” مقر إقامة ترامب في السعودية

استقبل فندق “الريتز كارلتون” بالعاصمة السعودية الرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليكون مقراً لإقامة الأخير خلال زيارته للمملكة، فيما أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وتحدثت تقارير إخبارية عن فخامته.

وزينت واجهة الفندق الرئيسية عبر الليزر، بصورتي ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى علمي البلدين.

وعلى مقربة من مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وسط الرياض، قبالة المنطقة الدبلوماسية في المدينة وعلى بعد 40 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي، اختير فندق “الريتز كارلتون”-الذي صمم ليكون قصر ضيافة ملكية لإقامة الشخصيات البارزة ورؤساء الدول- ليكون مقراً لإقامة رئيس الولايات المتحدة.

ويعتبر “الريتز كارلتون” من أفخم الفنادق في العالم وأجملها، ويقع على مساحة اقتربت من ربع مليون متر مربع مليئة بالحدائق المنسقة والتي تضم أشجار النخيل والزيتون القديمة التي جُلبت من لبنان والتي يبلغ عمرها 600 عام.

وتطل واجهته على مدخل بطول كيلومتر تتوزع فيه نوافير رائعة ويضم عددًا ضخماً من الأجنحة الملكية يبلغ عددها 49 جناحاً مجهزاً بغرفتين فخمتين بمساحة تفوق الألف متر، و50 جناحاً تنفيذياً مجهزاً بغرفتين رائعتين.

كما يتميز الفندق بنوافذه الممتدة من الأرض حتى السقف، والتي توفر إطلالة على الحدائق ذات المناظر الطبيعية، فيما يضم مركزًا للياقة البدنية لممارسة التمرينات الرياضية، وصالة “بولينغ” تتكون من 6 ممرات تقدم العصائر المتنوعة.

وكان الرئيس الأمريكي وصل الرياض صباح السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك خلالها في ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية والتي تقام جميعها تحت شعار “العزم يجمعنا”.