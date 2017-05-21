بالصور والفيديو.. وزير النقل التونسي لا يحترم إشارات المرور

لم يحترم وزير النقل التونسي أنيس غديرة، اليوم الأحد، إشارات المرور، ولم يتوقف عند الضوء الأحمر، وهو يقود دراجة هوائية في إطار تظاهرة تحمل اسم”تونس تتنفّس”.

وتشرف وزارة النقل على تنظيم تظاهرة “تونس تتنفس”، وتتمثل في يوم دون سيارات في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس وسط تونس العاصمة.

وأعطى وزير النقل أنيس غديرة، صباح اليوم، إشارة انطلاق تظاهرة “تونس تتنفس” في شارع الحبيب بورقيبة، باستعمال الدراجات الهوائية مع مجموعة من المسؤولين والمواطنين.

وبالرغم من استخدامه للدراجة الهوائية، في حركة رمزية، إلا أنه ارتكب مخالفة مرورية خطيرة، تعتبر جريمة في قانون الطرقات في تونس، تتمثل في أنه ومن معه، لم يتوقفوا، ولم يحترموا الإشارة الضوئية التي كانت حمراء، وبالتالي لم يحترموا قانون المرور.

ورد وزير النقل التونسي مازحًا على أحد الصحفيين، عندما ذكّره بأنه لم يتوقف عند الضوء الأحمر، قائلا: “عندنا الأولويّة”.

وأبرزالوزير أنيس غديرة، حرص وزارته على إنجاح فعاليات هذه التظاهرة “تونس تتنفّس”، مشيرًا إلى أنّ الهدف منها يعود إلى “إعادة توظيف الفضاءات العمومية وتدعيم التنقلات غير الميكانيكية والنقل العمومي.”.

وشدد غديرة، على أنّ تنظيم تظاهرة يوم دون سيارة “تونس تتنفس”، ستبعث برسالة قوية إلى المواطن التونسي حتى يجدّد علاقته المباشرة بتونس العاصمة ويقتصر على استعمال الدراجة الهوائية أو النقل الجماعي فقط، ويبتعد عن السيارات الخاصة.