مصور ماهر يتصيد بكاميرته اللحظات الحرجة (صور)

جميعنا مرّ بذلك الشعور الذي يسبق التعرض للحظات محرجة وكارثية، مثل الوقوع أمام الناس في العلن أو سكب المشروبات.

تلك اللحظات المحرجة والكارثية سرعان ما تتحول لأخرى مضحكة ورائعة وذلك بفضل المصورين المحترفين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اختيار مجموعة من الصور المضحكة وتجميعها من قِبل موقع “بورد باندا” في الوقت المناسب واللحظة الحاسمة.

وفي بعض الصور، تمكن المصور البارع من جمع صور رائعة تُظهر لحظة سقوط شابة عن الأرجوحة، ولحظة سقوط رجل في المياه.

وفي لقطة أخرى يمكن رؤية لحظة سقوط نظارة رجل وهو يتسلق أحد الجبال.

وسواء كانت تلك الصور مقززة أو مضحكة، فهي بالتأكيد ستبهرك وستجعلك حذرًا عندما تكون بالقرب من شخص يملك هاتفًا بكاميرا المرة القادمة.