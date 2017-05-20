ما سر هذه الحقيبة التي وصل سعرها بالمزاد العلني إلى 4 ملايين دولار؟

يتوقع أن يصل سعر حقيبة بسيطة مربعة الشكل بيضاء اللون إلى أربعة ملايين دولار في مزاد تقيمة دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في يوليو المقبل، إنها الحقيبة التي وضع فيها رواد سفينة الفضاء أبولو-11 أول عينة مواد من القمر خلال رحلتهم إلى هناك عام 1969.

واستخدمت نيل أرمسترونج أول من نزل على سطح القمر، الحقيبة ويوجد بها آثار من التراب أخذت خلال رحلة أبولو-11 واستخدمت لحمل حجارة وأتربة من منطقة على سطح القمر معروفة باسم بحر الهدوء.

وقال جيم هول مدير المعارض والتحف في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا:” إن من المقرر عقد المزاد يوم 20 يوليو تموز في الذكرى الثامنة والأربعين لهبوط سفينة الفضاء أبولو-11 على القمر”.

وكانت أبولو-11 بدأت رحلتها في 16 يوليو 1969 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، وبعد أربعة أيام هبط أرمسترونج برفقة إدوين ألدرين على سطح القمر وفي إطار المهمة جمعا عينات من القمر.

وبعد مضي 22 ساعة على سطح القمر بدأ أرمسترونج وألدرين رحلة العودة إلى الأرض التي انتهت في يوم 24 يوليو تموز.

وذكرت دار سوذبيز للمزادات في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها تتوقع بيع الحقيبة بمبلغ يتراوح بين مليوني وأربعة ملايين دولار أمريكي.