صورة مسن سعودي تثير الجدل بعد أنباء عن منعه من حضور حفل تخرج ابنه

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أثار حفل تخرج جامعي أقيم في السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن تم تداول صورة قيل إنها لوالد أحد الطلاب يجلس خارج القاعة التي شهدت حفل التخرج بعد منعه من دخولها لعدم وجود كرسي شاغر.

ويظهر في الصورة بالفعل مسن سعودي يجلس على مقاعد وضعت في بهو بناء، يقول مدونون سعوديون إنه خارج مسرح المدينة الجامعية لجامعة شقراء التي احتفلت مساء الخميس بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها.

وتسببت الصورة بغضب وانتقاد واسع لإدارة الجامعة وحتى وزارة التعليم مع تأكيد كثير من المدونين السعوديين إن والد أحد الطلاب لم يتمكن من حضور حفل تخرج ابنه من الجامعة لعدم وجود مكان.

ولم تعلق جامعة شقراء على الجدل الحاصل ولا وزارة التعليم التي طالب كثير من المغردين السعوديين في “#فضيحة_تخرج_طلاب_شقراء_1438” على موقع “تويتر” وزيرها أحمد العيسى بتكريم والد الطالب في مقر الوزارة ومحاسبة المسؤولين في الجامعة على منعه من حضور الحفل.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن صدور توضيح رسمي حول حقيقة الصورة قد يصدر في وقت لاحق في بلد يتابع مسؤوليه كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.