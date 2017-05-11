بالفيديو.. جلسة قهوة ودخان تقود وافدًا هنديًا لدخول الإسلام

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

كشف مواطن سعودي عن قصة إقناعه لوافد هندي يعمل عنده، بدخول الإسلام رغم كونه ليس داعياً إسلامياً ولا يمتلك أي علم شرعي يؤهله لإقناع الآخرين بالدين الإسلامي.

وفي مقطع فيديو حقق تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي الرجل أن قصة إسلام الهندي الغريبة بدأت عندما قدم له سيجارة خلال قيامه بعمله في التنظيف، لتتطور العلاقة فيما بعد بينهما إلى شبه صداقة.

وأضاف السعودي أن الوافد الهندي بدأ يشاركه جلساته مع أصدقائه التي يحرص فيها على معاملة الهندي باحترام وتقديم القهوة له مع سيجارة التبغ.

وأوضح أن الوافد بعد نحو أسبوعين من العلاقة الوثيقة بينهما، طلب منه أن يرشده عن طريقة دخول الدين الإسلامي، ليستعين الرجل بمكتب دعوي حكومي مسؤول عن نشر الدين الإسلامي والدعوة إليه.

وقال أيضاً :”إن العاملين في مكتب الدعوة، تفاجئوا برغبة الوافد الهندي في إعلان إسلامه من دون أن يلتقي بدعاة متخصصين، بل اقتنع بسيجارة وقهوة كفيله وصديقه في آن”.

ووجدت القصة التي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من تاريخها ومعرفة تفاصيلها كاملة، صدىً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط إشادة واسعة بمعاملة الرجل بمكفوله الهندي والتي انتهت بإعلان إسلامه.

كما أكد كثير من المغردين السعوديين على الوسم “#اسلام_وافد_بزقارة_دخان” في موقع “تويتر” إن الدعوة للدين للإسلامي من خلال المعاملة الحسنة مع الجميع أكثر نجاحاً من أسلوب المحاضرات والندوات التي يتبعها الدعاة المتخصصين.