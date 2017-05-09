بالصور.. إعصار أستراليا يكشف عن أعمال فنية غامضة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

جراء الفيضانات التي ضربت أستراليا مؤخرًا، بدأ الجدار الأسمنتي الخلفي لمقهى “بوتيك” في مدينة يزمور الأسترالية بالتساقط شيئًا فشيئًا، إلى أن كشف عن لوحة جدارية فنية تسرد حقبة زمنية لم يتعرف عليها الخبراء.

ومنذ اكتشاف اللوحة دارت التكهنات حولها لمحاولة التعرف على معناها وتاريخها، حيث عقّب غيرا دافيدسون مالك المقهى قائلًا: إن “محله تنقل بين عدد من الملاك لمهن مختلفة منذ عشرينيات القرن الماضي، ومن بين المهن افتتح كمتجر للتسوق وصالون لتصفيف الشعر”.

ونقلت وسائل إعلامية أسترالية عن دافيدسون قوله: إنه يرجح أن تكون اللوحة لمصفف الشعر غلين غوسبر الذي صمم بلاط المتجر باللون الخمري، و تعود لسبعينيات القرن الماضي، موضحًا أنه في حال تبين أنها جزء من تراث ليزمور فستتم إزالتها من المقهى وعرضها داخل متحف المدينة.

وتكهن فريق من الباحثين أن تعود اللوحة للفنان البريطاني والشاعر أندي جاكسون الذي عاش في المنطقة أوائل العام 1970 وكان يتردد كثيرًا على المبنى. والبحث عن معرفة الفنان الأصلي للوحة وما إذا كان على قيد الحياة أم لا، لا يزال جاريًا، لتوثيق الجدارية وتنميق ألوانها الأصلية.