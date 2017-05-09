صورة مؤلمة تلخص معاناة المعلمات السعوديات في رحلة الذهاب اليومية لمدارسهن

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجدت صورة تم التقاطها بعد وقوع حادث مروري على أحد الطرق السريعة في المملكة، تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تلخص معاناة المعلمات السعوديات في رحلة الذهاب اليومية لمدارسهن.

وتوثق الصورة لحظة مابعد وقوع حادث مروري بلحظات قليلة، حيث تجلس عشر معلمات بجانب سيارة نقل مقلوبة، بانتظار وصول سيارات الإسعاف إليهن في منطقة بعيدة عن السكن.

وكانت عشر معلمات قد تعرضن لإصابات طفيفة مختلفة أمس الإثنين، إِثْر انقلاب المركبة التي تقلهن بعد اصطدامها بسيارة أخرى، أثناء توجههن إلى عملهن في مدرسة قرية بجالة شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وأعادت الصورة المؤثرة، مطالب السعوديين بإيجاد حل للحوادث شبه اليومية التي تتعرض لها عشرات آلاف المعلمات المعينات في مدارس بعيدة عن منازلهن، في قرى نائية وجبلية لا تصل إليها السيارات في بعض الأحيان.

وتعد حوادث الطرق التي تتعرض لها المعلمات، قضية شائكة في المملكة، بسبب كثرة الحوادث المأساوية التي تقع على طرق وعرة للوصول إلى مدارس نائية في الجبال أو الصحراء من جهة، وعجز وزارة التعليم عن إيجاد حل جذري لمعاناة تلك المعلمات من جهة أخرى.