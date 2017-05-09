الطفلة السورية بنا العابد توجه رسالة لماكرون

المصدر: دمشق- إرم نيوز

نشرت الطفلة السورية بنا العابد على حسابها في تويتر، رسالة قصيرة إلى الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون تطالبه فيها بفعل شيء من أجل أطفال العالم.

وجاء في التغريدة “عزيزي الرئيس، افعل شيئا من أجل أطفال العالم، فكر في تربيتهم وحياتهم، فكل طفل يجب أن يذهب إلى المدرسة، شكرا”.

وقد اشتهرت الصغيرة بنا العابد ذات السبع سنوات بتغريداتها، التي كانت تنقل بشاعة الحرب من داخل سوريا، قبل أن تتمكن هي وعائلتها من الهرب إلى تركيا، حيث استقبلها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبنا أن وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير الماضي، تطالبه من خلالها بمساعدة سوريا، مشيرة أن الحظ حالفها لتبقى على قيد الحياة، بينما قتل العديد من أصدقائها.

وفي سياق متصل، سبق لايمانويل ماكرون أن عبر عن موقفه من الحرب السورية خلال شهر ابريل المنصرم، وذلك بعد هجوم خان شيخون، فقال إن بشار الأسد يجب أن “يحاسب على جرائمه أمام المحاكم الدولية ” .

وأضاف إنه يساند فكرة التدخل العسكري في سوريا لمعاقب الأسد إذا ما ثبتت مسؤوليته عن الهجوم الذي استعملت فيه الأسلحة الكيماوية وذهب ضحيته الكثير من المدنيين، لكنه يعطي الأولوية – حسب تعبيره – للقضاء على داعش ووضع “خريطة طريق دبلوماسية وسياسية للخروج من الأزمة السورية”.