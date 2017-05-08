“الحناء” ليس حكراً على النساء في اليمن

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

على خلاف الكثير من البلدان، الحناء في اليمن ليست حكراً على النساء، ويستخدم في بعض المناطق اليمنية الريفية للرجال أيام الزفاف،لإعتقادهم انة يستطيع طرد الجن وعين الحسد من العريس،و يعمد الأهالي الى طلاء يدية وأقدامه.

وفي مناطق ريفية يمنية ما تزال عادة الحناء للعريس متأصلة ومستمرة، وتمارس بشكل أوسع في المناطق الجبلية لليمن في مقدمتها محافظات عمران وصنعاء وذمار، وتمثل جزء اصيل من طقوس العرس اليمني.

وتقام مراسيم الحناء للعريس قبل ليلة الزفاف ويتكفل اقرباؤه وأصدقاؤه بطلاء يدية ورجليه ويقومون على خدمته طوال ساعات انتظار الحناء حتى يجف وتتحول الى اللون الأحمر، ويوضع العريس في مقدمة مكان فسيح لمشاهدة الجميع وهم يرقصون.

وفي يوميات العرس اليمني الذي يستمر ليومين، يطلق على الليلة التي تسبق ليلة الزفاف الحناء، لكن لا يتم طلاء أيدي وارجل العريس الكامل ويتم وضع أشكال وكتابات على راحة اليد اليمني للعريس فقط، في مراسم يرافقها فرح الحاضرين الذين يضعون القليل من الحناء على أصابعهم الصغيرة، وتستمر سهرة الحناء حتى ساعات متأخرة من الليل.