بعد أن تسلق جبل “إيفرست”.. تغريم سائح بـ22 ألف دولار

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أمرت السلطات في النيبال بتغريم سائح يحمل جنسية دولة جنوب افريقيا بآلاف الدولارات، بعد أن تسلق جبل إيفرست.

ووصل راين شون ديفي (43 عاما)، إلى المخيم رقم 2 على علو 6400 متر عن سطح البحر، في مسار تمهيدي قبل أن توقفه السلطات، وتطالبه بدفع غرامة بقيمة 22 ألف دولار بحجة عدم حصوله على الرخصة الرسمية اللازمة لتسلق أعلى قمة في العالم.

وينبغي للأجانب الحصول على رخصة تكلف 11 ألف دولار لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 8448 مترا، بموجب تشريعات تسمح للسلطات بتنظيم توافد المتسلقين إلى المنطقة وتدر أرباحا مالية على هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الهيمالايا.

وحاول المتسلق الجنوب أفريقي التهرب من دفع هذه الرسوم، وحرص على البقاء بعيدا عن مجموعات المتسلقين الشرعيين.

وقال مسؤول أمني في المخيم الأساسي في إيفرست “رأيت الرجل بالقرب من المخيم، فاقتربت منه لكنه لاذ بالفرار، فقمت بمطاردته ووجدته مختبئا في مغارة”.

وتمت مصادرة جواز سفر ديفي وقد يمنع من دخول النيبال لمدة خمس سنوات والحرمان من تسلق جبل إيفرست لعشر سنوات.

ومن النادر أن يحاول أجنبي تسلق الجبل بمفرده، نظرا لصعوبة هذه المهمة، كما أن أغلبية المتسلقين يستعينون بمرشدين ويحظون بدعم لوجستي من طاقم من المسؤولين في المخيم الأساسي.

وقبل بدء المسار إلى القمة، يقوم المتسلقون بتمرينات بين المخيمات المتعددة في الجبل لمدة أسابيع بغية التعود على الظروف الصعبة في المرتفعات.

ومن المنتظر أن يقوم 750 شخصا بتسلق جبل إيفرست هذا الربيع، في خضم الموسم السياحي الحالي بالمنطقة.