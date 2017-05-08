235 ألف ريال تعويض لمديرة مدرسة تم فصلها بالسعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة عنيزة في السعودية قرارًا يلزم إحدى المدارس الأهلية بمحافظة البدائع بدفع أكثر من 235 ألف ريال لمديرة مدرسة سابقة تعويضًا لها عن فسخ عقدها.

ووفقًا لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن الهيئة قامت بإخطار الطرفين بإمكانية استئناف القرار خلال 30 يومًا أمام الهيئة العليا في بريدة.

وكانت السيدة قد تقدمت بشكوى للهيئة ضد فسخ عقدها قبل انتهائه بسنة ونصف، فيما قدّم أكثر من 50 شخصًا من أولياء أمور الطالبات احتجاجًا لإدارة المدرسة على قرارها بإعفاء المديرة التي حققت التميز لمدرستها طيلة 7 سنوات.