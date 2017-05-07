بالصور.. مسؤول أجنبي يرتدي لباسًا صدم السعوديين خلال لقائه الملك سلمان

المصدر: إرم نيوز - الرياض

ظهر أحد أفراد الوفد المرافق لرئيس سيراليون آرنست باي كروما، أثناء استقبال العاهل السعودي الملك سلمان آل سعود له في الرياض بطريقة لافتة للأنظار.

وارتدى وزير الإعلام السيراليوني محمد بانجورا، خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام بمدينة جدة غرب المملكة، الزي التقليدي في بلده، مضيفًا له “الشماغ والعقال “اللذين يشتهر بارتدائهما المواطنون في دول الخليج العربي.

ولم يتضح إن كان بانجورا ارتدى “الشماغ والعقال” لمجرد زيارته المملكة.

وأثار الوزير السيراليوني جدلًا واسعًا بين المدونين السعوديين على موقع “تويتر”، حيث كتبوا العديد من التعليقات التي لا تخلو من الطرافة.