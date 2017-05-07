بالصور.. شاطئ أيرلندي اختفى منذ 33 سنة يعاود الظهور فجأة

المصدر: لندن – إرم نيوز

عاد شاطئ سباحة في أيرلندا للظهور فجأة، بعد أن اختفى منذ نحو 33 سنة بسبب العواصف، حيث ظهر بعد عاصفة قوية أعادت الرمال إليه.

وكان الشاطئ الذي يبلغ طوله 300 متر والواقع بقرية “دواج” بجزيرة “أشيل” مقابل الساحل الغربي لايرلندا، قد اختفى عام 1984 بعد سلسلة من العواصف القوية التي حملت الآلاف من أطنان الرمال بعيدا ولم يتبق منه سوى برك ماء صغيرة وسط الصخور.

وأدت تلك الكارثة الطبيعية إلى اختفاء السائحين وتراجع الأعمال بشكل كبير، بعد أن قامت معظم المطاعم والمقاهي عند الشاطئ بالإغلاق.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الشاطئ “عاد للظهور وعادت إليه الحياة بين ليلة وضحاها بعد حالة مد قوية وعاصفة عاتية أعادت الرمال إليه”.

ونقلت عن شون مولي، مدير دائرة السياحة في القرية قوله :”كان هذا الشاطئ دوما هناك ثم اختفى بعد سلسلة من العواصف عام 1984، وفي عيد الفصح في شهر نيسان الماضي، تعرضنا لموجة برد قاسية وعاصفة هوجاء حملت الرمل ومواد أخرى للشاطئ، وها هو يعود كما كان في السابق ويثير فرح الناس”.