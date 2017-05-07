بالفيديو.. مكياج شابة يثير سائق سيارة أجرة سعودي ويقود لجدل واسع

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أشعلت ملاسنة حادة بين شابة وسائق سيارة أجرة في السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن انقسم مدونوها بين مناصر للمرأة التي اعترضت على تدخل السائق عند قيامها بوضع المكياج على وجهها داخل السيارة، ومناصر للسائق الذي تجنب لحد كبير الرد على إساءتها له.

وبدأت القصة عندما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في السعودية، شابة تجلس في المقعد الخلفي لسيارة أجرة وتصرخ في سائق السيارة وتشتمه بسبب تدخله في قرارها بوضع مكياج لوجهها داخل السيارة.

ويقول مغردون سعوديون على موقع “تويتر” إن الحادثة وقعت في المملكة بالفعل، وأن سائق السيارة سعودي الجنسية ويعمل في شركة “كريم” للتوصيل داخل المدن، وأن الملاسنة مع الراكبة بدأت عندما انتقد وضعها للمكياج قبل أن ترد عليه بشكل حاد.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم تعلق شركة “كريم” التي تعمل في المملكة عبر تطبيق على الهواتف النقالة يتيح طلب سياراتها، على الحادثة المثيرة للجدل.

#بذاءه_راكبه_كريم_ضد_سعودي

الله يعزه ويكرمه

ولا هذي متجرده من الحياء مره

الله يسترنا بستره شوفوها فضحت نفسها بنفسها هذا اذا كانت تدور الستر pic.twitter.com/okIFlkcDZZ — سامية العتيبي|???? (@som_alotb) May 6, 2017

وعلى موقع “تويتر” جذب الوسم “#بذاءه_راكبه_كريم_ضد_سعودي” عدداً كبيراً من السعوديين الذين انقسموا بين مدافع عن السائق وآخر مدافع عن الراكبة مستندين لما أظهره مقطع الفيديو الذي صورته الراكبة ذاتها من داخل السيارة.

ويقول مغردون سعوديون إن الشابة تعمدت التصوير لما جرى معها لاستغلال الحادثة في المطالبة بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارة من خلال إظهار سائقي سيارات الأجرة بصورة سلبية تسيء للنساء.

فيما يقول آخرون إن السائق تجاوز المهمة المكلف بها بإيصال الشابة، وتدخل بحياتها الشخصية وتصرفاتها من دون وجود أي مبرر، ما دفعها للرد والدفاع عن نفسها بعدما أهانها السائق بوصفها بغير الجميلة كما ظهر في مقطع الفيديو.