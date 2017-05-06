عرض 80 رقمًا مميزًا للبيع بمزاد علني.. تعرّف على قيمتها (صور وفيديو)

عرض 80 رقمًا مميزًا للبيع بمزاد علني.. تعرّف على قيمتها (صور وفيديو)
المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

نظمت مساء اليوم السبت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مزادًا علنيًا للأرقام المميزة الخاصة بالسيارات، وسط حضور الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وهواة اقتناء أرقام اللوحات الفريدة.

وقد تم عرض اللوحة “H 33” بمبلغ 2,820,000 درهم  في المزاد العلني الذي أقيم اليوم في فندق جراند حياة، في حين تم بيع رقم اللوحة المميزة، “w 999” بقيمة 1،400،000 درهم إماراتي.

أما اللوحة الخاصة بالرقم “4444” فقد بيعت 580،000 درهم، ولعشاق الرقم 6 تم بيع اللوحة “O 6666” بـ560،000 درهم .

كما تم عرض أرقام أخرى كـ “m 234” و “p 191″ و ” O 600″بأسعار تنافسية أمام جمهور الحاضرين.

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