عرض 80 رقمًا مميزًا للبيع بمزاد علني.. تعرّف على قيمتها (صور وفيديو)

نظمت مساء اليوم السبت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مزادًا علنيًا للأرقام المميزة الخاصة بالسيارات، وسط حضور الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وهواة اقتناء أرقام اللوحات الفريدة.

وقد تم عرض اللوحة “H 33” بمبلغ 2,820,000 درهم في المزاد العلني الذي أقيم اليوم في فندق جراند حياة، في حين تم بيع رقم اللوحة المميزة، “w 999” بقيمة 1،400،000 درهم إماراتي.

Part of our distinguished number plates auction held now. Guess who will leave today with a special plate number.. https://t.co/gBDIafAHyE

— RTA (@RTA_Dubai) ٦ مايو، ٢٠١٧