نائب مصري يطلب حضور وزير لنقاش ظاهرة الكلاب الضالة

المصدر: دعاء مهران – إرم نيوز

تقدم نائب برلماني بطلب لمجلس النواب المصري، لاستدعاء وزير الزراعة ومساءلته عن حالة الذعر واستغاثة المواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب الضالة وما ينتج عنها من تزايد حالات العقر للأطفال والنساء وكبار السن.

وكشف النائب عبدالحميد كمال، عضوالمجلس عن محافظة السويس، أن الحالات زادت على 370 ألف حالة عقر للمواطنين، ما تسبب في أمراض خطيرة وإصابات بالغة، فضلاً عن ارتفاع حالات الوفاة إلى 59 حالة العام 2016.

وأضاف النائب: “هذا بالإضافة إلى ما يحدث للأبرياء من خوف وذعر وتهديد باستخدام الكلاب من قبل المجرمين والخارجين على القانون في أعمال الإجرام، الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي للمواطنين”.

وتابع: “استناداً إلى المادة 134 من الدستور أطالب باستدعاء وزير الزراعة لمواجهة هذا الموضوع الخطير، حيث إن الوزير هو المسؤول عن الطب البيطري المسؤول عن جميع الحيوانات ومن بينها الكلاب ومواجهتها والقضاء عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى”.