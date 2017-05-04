إيمان عبدالعاطي أسمن امرأة في العالم تصل الإمارات اليوم

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

تصل الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، أسمن امرأة في العالم، إلى أبوظبي، اليوم الخميس، على متن طائرة مصرية خاصة، قادمة من مدينة بومباي الهندية.

وكانت عبدالعاطي، البالغة 36 عامًا، تتلقى العلاج في مستشفى “سيفي ريلاينس”، يرافقها فريق طبي من مستشفى “برجيل” وبصحبة شقيقتها شيماء.

وقال الدكتور يس الشحات، المدير التنفيذي الطبي في “برجيل”، إن “المستشفى استكمل جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة بنقل المريضة من مطار أبوظبي الدولي إلى مستشفى برجيل بشارع فاطمة بنت مبارك”.

وأضاف “كما تم توفير جميع الإمكانات الطبية وسبل الإقامة في المستشفى”، مشيراً إلى أن “الفريق الطبي سيجري سلسلة من الفحوص المخبرية والطبية والأشعة للمريضة بمجرد وصولها تمهيداً لوضع بروتوكول علاجي للسمنة واستكمال العلاج طوال فترة إقامتها في أبوظبي”، وفقًا لصحيفة “البيان”.

وتصاحب إيمان عبدالعاطي حالة من الجدل حول فشل علاجها في المستشفى الهندي، بعدما نشرت شقيقتها شيماء فيديو على صفحتها في الفيسبوك، اتهمت فيه الطبيب والمستشفى الهندي بالخداع.

وقالت إن حالة شقيقتها “تسير من سيء إلى أسوأ، وأن المستشفى يستغل وجود إيمان لتحقيق شهرة له دون أي تقدم في العلاج، وأن ما تم الإعلان عنه من فقد إيمان نصف وزنها غير صحيح بالمرة”، الأمر الذي نفاه الطبيب والفريق الطبي.