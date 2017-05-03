بالصورة.. أول قط روسي يصل إلى سواحل سوريا فما قصته؟

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

احتفلت البحرية الروسية بوصول أول قط إلى ساحل سوريا، بعد أن قطع رحلة طويلة من روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، صورة لقط لونه برتقالي يجلس على متن السفينة الروسية بعد إتمام الرحلة الطويلة.

وقالت الوزارة: “هذا هو القط الأول الذي شارك في المسيرة الطويلة للسفن الحربية الروسية إلى ساحل سوريا“.

ويعتبر ظهور القطط على متن السفن الروسية عادة من سنوات عديدة من أجل اصطياد الفئران، التي يمكن أن تسبب ضرراً للسلع وقطع غيار السفن الخشبية.

كما أنها تضفي جواً من الراحة والسعادة للبحارة خلال الرحلات البحرية الطويلة.

ولم تكشف الوزارة عن اسم القط، فيما اقترح بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن القط البحار كان يجب عليه ارتداء الزي التقليدي للبحارة باللونين الأبيض والأزرق.