سندويتش مكسيكي بـ7 آلاف دولار.. فما قصته؟

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

اشترى الأمريكي “مايك باترسون” سندويتش تاكو بـ 7000 دولار (6400 يورو)، خلال المزاد الخيري الذي أقيم بالمحطة الشاطئية الشهيرة لوس كابوس ، وفضل المشتري عدم تذوق التاكو وقدمه لضيوفه.

السندوينش أعده الطباخ المكسيكي خوان ليسيريو الكالا، وكان يقترحه في الفندق الراقي “غراند فيلاس” بالمحطة الشاطئية مقابل 25 ألف دولار ، لكنه لم يجد له مشتريا بهذا الثمن.

وما يميز هذا التاكو الغالي الثمن هو احتواؤه على جراد البحر و لحم بقر من النوع الجيد و بيض الحوت الأبيض (كافيار) و الكمأة البيضاء و السوداء ،مع صلصة منسمة بأغلى نوع من القهوة في العالم، و الكل داخل فطيرة من الذرة بها أوراق من الذهب 24 قيراطا.

و التاكو في الأساس هو سندويتش مكسيكي شعبي ،بمكونات بسيطة ويؤكد عادة بالأصابع ، يباع في كل شوارع المكسيك مقابل نصف دولار فقط.

وكان التاكو الثمين ضمن مبيعات المزاد الخيري الذي نظمته مؤسسة لوس كابوس لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان و أمراض القلب،وقد بلغت مداخيله 34960 دولارا.