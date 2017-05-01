تمساح يهاجم فيلاً ويمسك خرطومه.. لكنه يصطدم بردة فعل عنيفة (فيديو)

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

كشفت لقطات مصورة لمواجهة دارت بين تمساح ومجموعة من الفيلة البرية، أن الأول قد اختار الضحية الخطأ.

يبدأ مقطع الفيديو بتصوير قطيع من الفيلة تتجه للشرب نحو نهر في حديقة ليووند الوطنية في مالاوي، وفجأة يدفع تمساح عملاق نفسه من الماء ويمسك بخرطوم أحد الفيلة الأصغر سناً في المجموعة، ويصرخ الفيل الصغير في حالة من الذعر عائداً إلى الوراء وساحباً التمساح على الأرض معه.

سائحون صوروا المقطع أصابتهم حالة من الصدمة، بعد أن شاهدوا التمساح وهو يتشبث بخرطوم الفيل الصغير.

وأخذ الفيل الصغير في تحريك خرطومه يميناً وشمالاً في محاولة للتخلص من قبضة التمساح، ولكن بقية القطيع قررت فجأة الانضمام إلى المعركة.

وتحركت الأفيال الضخمة باندفاع نحو التمساح، ما أدى إلى إصابته بالذعر ودفعوه إلى الفرار نحو الماء تاركاً خرطوم الفيل الصغير.

وحقق مقطع الفيديو آلاف المشاهدات خلال أيام قليلة وأثار تعيلقات الكثير ممن شاهدوه.