لماذا تلجأ أنثى اليعسوب إلى “لعبة الموت” عند رؤيتها الذكور؟

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

نشر الباحث راسم خليفة من جامعة زيورخ، دراسة حول سلوك أنثى اليعسوب عند اقتراب الذكر منها.

وقال خليفة الذي قام بدراسة حشرة اليعسوب على مدار العقد الماضي، إنه كان يجمع يرقات اليعسوب في جبال الألب السويسرية، عندما رأى هذه الظاهرة للمرة الأولى، إذ حاول ذكر اليعسوب الاقتراب من أنثى، عندها ألقت الأنثى بظهرها على الأرض بلا حركة حتى تركها الذكر.

ولاحظ خليفة أن 27 من أصل 31 من إناث اليعسوب، لجأت لهذه الحيلة لتجنب الذكور، وفي معظم الحالات بدت لعبة الموت ناجحة، منوها إلى أنه لم ير مثل هذا السلوك من قبل.

لكن لماذا تتجنب إناث اليعسوب الذكور؟

أوضح خليفة أن الجنس يمكن أن يمثل خطراً على الإناث، إذ إن الجماع يمكن أن يزيل الحيوانات المنوية داخل الأنثى الملقحة من جانب ذكر آخر، مضيفًا أن “عملية تكاثر واحدة تكفي لتخصيب جميع البيض داخل الأنثى، لذلك من غير المجدي القيام بعمليات تكاثر إضافية”.

واليعسوب حشرة تنتمي إلى رتبة اليعسوبيات، وتتميز بوجود عيون كبيرة متعددة الأوجه، وزوجين من الأجنحة الشفافة القوية وجسم ممدود.

وتعتبر حشرات اليعسوب من الحشرات المفترسة، وهي تأكل البعوض والحشرات الصغيرة الأخرى مثل الذباب والنحل والنمل والدبور.

وتتواجد هذه الحشرات عادة في جميع أنحاء المستنقعات والبحيرات والبرك والجداول والأراضي الرطبة، لأن يرقة حشرة اليعسوب المعروفة باسم “الحوريات” تعد حشرة مائية، وفي هذه الأيام يعرف حوالي 5680 نوعًا من الأنواع المختلفة من حشرات اليعسوب في العالم.

وعلى الرغم من أن حشرة اليعسوب من الحشرات المفترسة، إلا أنها هي نفسها عرضة للوقوع فريسة من قبل الطيور والسحالي والضفادع والعناكب والأسماك والحشرات المائية، وحتى حشرات اليعسوب الكبيرة الأخرى.