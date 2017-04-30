الأعاصير تقتل 9 أشخاص جنوب الولايات المتحدة

المصدر: دالاس- إرم نيوز

ذكرت تقارير إخبارية أن عدة أعاصير اجتاحت مقاطعة في شرق ولاية تكساس الأمريكية مساء السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة العشرات، في حين أودت الرياح الشديدة والأشجار المتساقطة والفيضانات بحياة خمسة أشخاص في ولايات مجاورة.

وأكدت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وقوع ثلاثة أعاصير في كانتون وهي مدينة تقع على بعد 95 كيلومترا شرقي دالاس في مقاطعة فان زانت.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرتها صحيفة دالاس مورنينغ نيوز انقلاب سيارات وسقوط أشجار وتدمير منازل وتناثر الحطام في الشوارع وانقطاع خطوط الكهرباء جراء الرياح الشديدة.

وقالت لو آن إيفريت رئيسة بلدية كانتون في مؤتمر صحفي اليوم الأحد “لدينا أربع حالات وفاة على الأقل. الأضرار واسعة النطاق في المنطقة المتضررة. الأمر مفجع ومقلق. 49 شخصا يعالجون من إصابات”.

وقال كابتن بإدارة إطفاء كانتون في وقت سابق إنه يعتقد أن خمسة أشخاص قتلوا.

ونشر حاكم تكساس جريج أبوت فريقا للبحث والإنقاذ في المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن العواصف تسببت في فيضانات في ولايات مجاورة فقتلت امرأة عمرها 72 عاما في جنوب غرب ميزوري بعد أن جرفتها المياه في سيارتها.

وقالتا شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن امرأة لقيت حتفها عندما سقطت شجرة على منزلها المتنقل في ديويت بولاية أركنسو وقتلت فتاة عمرها عشرة أعوام بعدما جرفتها مياه الفيضان في سبرنجدل. وقال رئيس شرطة مقاطعة كليبورن إن رئيسا لإدارة الإطفاء كان يستجيب للعاصفة فارق الحياة اليوم في المقاطعة.

وذكرت (إيه.بي.سي) أن شخصا قتل في مسيسيبي بعد سقوط شجرة على منزله في دورانت.

وأعلن حاكما ميزوري وأوكلاهوما حالة الطوارئ بسبب الفيضانات.