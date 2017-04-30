إمارة مكة توضح حقيقة هرب عمال محطة للوقود توقّف فيها الأمير خالد الفيصل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت سلطات إمارة مكة المكرمة أمس الأحد، حقيقة ما تناقلته وسائل إعلام عن حادثة هرب عمال محطة وقود أثناء توقّف الأمير خالد الفيصل بسيارته للتزود بالبنزين، نظرًا لمخالفتهم نظام الإقامة.

وفنّدت الإمارة هذه الشائعات، موضحة أن الأمير وصل إلى المحطة أثناء تأدية العمال صلاة العصر ولم يجد أحدًا في المكان، مما دفع أحد المرافقين له للقيام بتزويد سيارة الأمير بالوقود ليواصل جولة كانت مقررة له في المنطقة.