بينها واحدة عربية.. مواطنو هذه الدول الـ4 يمثلون نصف معتمري الخارج بالسعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت إحصائية جديدة، أصدرتها إدراة الحج بمنطقة المدينة المنورة عن جنسيات مواطني الدول الأكثر قدوما إلى المملكة لأداء مناسك العمرة على مدار العام، وقد تصدرت القائمة أربع دول إسلامية بينها دولة عربية وحيدة.

ووفقا للإحصائية التي أجريت في المدينة المنورة، فإن معتمري 4 دول شكلوا ما نسبته 54% من إجمالي عدد معتمري الخارج، حيث حل معتمرو باكستان في المركز الأول خلال موسم العمرة الجاري بنسبة 23.5%، يليهم معتمرو إندونيسيا 15.23%، فالهند 9.35%، وفي المركز الرابع حل معتمرو مصر بنسبة 7.92%.

وكان فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة أعلن السبت الماضي، أن إجمالي المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة منذ بداية موسم العمرة، عبر المنافذ حتى يوم السبت بلغ 5 ملايين معتمر، قدم 4.2 مليون منهم جوًا، و461 ألفًا برًا، و321 ألفًا بحرًا.