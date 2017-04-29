صور مذهلة تكشف كيف استعمل الفرنسيون الخنادق في الحرب العالمية

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشفت صور حديثة عن شبكة الخنادق غير العادية التي حفرها الجنود الفرنسيون واستخدموها خلال المعارك التي خاضوها في الحرب العالمية الأولى والتي يبدو أنها صممت بطريقة حرفية وهندسية عالية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل صور تلك الخنادق التي على ما يبدو كانت تستخدم للاحتماء والهجوم خلال سير المعارك أو من أجل كتابة الرسائل للفرق الأخرى حسبما يظهر على صخور تلك الخنادق.

وعثر باحثون مؤخرًا في مدينة Wiltshire ببريطانيا على علب تبغ وأصباغ للأحذية مدفونة في تلك الخنادق إلى جانب أسماء عدد من الجنود ورسائل كتبوها إلى عائلاتهم تساءلوا فيها عما إذا كانوا سيعودون للمنزل مرة أخرى أم لا.

وتقول الصحيفة :”إن من المدهش أن ينظر الإنسان لتلك الخنادق ليرى أسماء الجنود الذين حفروها منقوشة في الصخور ومكتوبة بالطباشير على الجدران، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون أيضًا بدافع الملل خلال انتظار بدء المعارك”.