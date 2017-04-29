طلاب القانون في جامعة نواكشوط يعدون لاعتصام بعد رسوبهم جميعًا

المصدر: نواكشوط- إرم نيوز

قال طلاب في قسم القانون العام بجامعة نواكشوط الموريتانية، السبت، إنهم يعدُّون لاعتصام؛ احتجاجاً على رسوب جميع طلاب الكلية، البالغ عددهم 400 طالباً.

وأوضح الغوث ولد بغالي، الأمين العام لـ”اتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين”، أن نتائج الفصل الأول من العام الجامعي الجاري، والتي أعلن عنها الأربعاء الماضي، أظهرت رسوب طلاب قسم القانون في جامعة نواكشوط جميعاً.

وقال ولد بغالي: “نعتقد بوجود خطأ في النتائج، ونحن على اتصال برئاسة القسم لتصحيح الموضوع، ونعتقد أنه خطأ من اللجنة المشرفة على الامتحانات، التي أقصت كل طلاب القسم، رغم حصول بعضهم على معدلات تؤهلهم للنجاح”.

وأضاف: “نحن نحضر لاعتصامات، وأبلغنا عمادة الكلية أننا قد نتوقف عن الدراسة لحين مراجعة النتائج، فمن غير الممكن أن يرسب قسم بأكمله، هذا غير وارد وهو سابقة في تاريخ التعليم العالي في موريتانيا وفي العالم ربما”.

من جانبه، قال “عبدات ولد الإمام”، الأمين العام للاتحاد الحر للطلبة الموريتانيين، للأناضول: “هذه واحدة من المفاجآت التي لم نكن نتوقعها وهي صادمة بالفعل”.

ودعا ولد الإمام جميع اتحادات الطلاب للتفاوض مع الجامعة، للوصول إلى توضيحات، واصفاً ما حصل بـ”المشين والمسيء للطلاب ولصورة الجامعة”.