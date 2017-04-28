“يونايتد إيرلاينز” تتوصل لاتفاق مع راكب طردته بالقوة (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

توصلت الخطوط الجوية المتحدة “يونايتد إيرلاينز” إلى اتفاق ودي مع الراكب دفيد داوو، الذي تم سحبه من داخل إحدى طائراتها بالعنف في 9 نيسان/ أبريل الماضي بسبب زيادة عدد الركاب.

وجاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلامية أدلى بها توماس ديميتريو وستيفان غولان، محاميا الطبيب الأمريكي ذو الأصول الفيتنامية البالغ من العمر 69 عامًا، إلا أنهما تكتما على مبلغ التعويض الذي خصصته الشركة للمتضرر، لأن سرية المبلغ كانت ضمن شروط الاتفاق.

من جانبها، قالت إدارة الشركة: “نحن سعداء لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق” دون إضافة أية تفاصيل أخرى.

وكان الطبيب في طريقه إلى “لويز فيل” في ولاية كينتاكي، ويتوفر على تذكرة الطائرة، عندما تم إرغامه على مغادرتها وسحبه على أرضية المركبة بالقوة من طرف عاملين في الشركة، فقام باقي الركاب بتصوير المشهد ونشره على الإنترنت، مما سبب أزمة تواصل كبيرة للشركة على المستوى الدولي، بلغت حد رفع دعوات لمقاطعتها.

وتلجأ الشركة إلى الحجوزات الزائدة لتعويض فترات الركود والحجوزات الملغاة على مدار السنة.

وبعد هذه الحادثة، اتخذت الخطوط الجوية المتحدة قرارًا بمنح تعويض قد يصل حتى ألف دولار للركاب الذين يقبلون بالتخلي عن مقاعدهم إذا كانت الطائرة مزدحمة.