شاهد بالفيديو لحظة إنقاذ طفل اعترض سباقًا للخيول في السعودية

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

نجح أحد الجماهير في سباق للخيول بالسعودية، في إنقاذ طفل صغير اعترض مسار الخيول المتسابقة وكادت إحداها أن تدهسه بالفعل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خيولاً تنطلق بسرعة كبيرة في مسار مخصص لها، بينما يصطف عدد من المتفرجين على جانبي المسار.

ومن دون سابق إنذار، عبرت فتاة صغيرة المسار قبيل وصول الخيول إليها، بينما أنقذ أحد الحاضرين طفلاً آخر لحق بالفتاة وسحبه قبيل أن يتم دهسه.

ويقول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادثة جرت في ميدان الفروسية في مدينة الجوف دون أن يتم تحديد تاريخها بدقة.