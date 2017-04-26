صور الملك محمد السادس وأسرته على الشاطئ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

انتشرت يوم الأربعاء على مواقع التواصل الأجتماعي في المغرب صور للملك محمد السادس برفقة أسرته على أحد شواطئ ميامي، يستمتعون بالسباحة والشمس دون حراسات أو مظاهر رسمية.

وظهرت في الصور مجهولة المصدر الأميرة للا سلمى عقيلة العاهل المغربي، ونجلتهما الأميرة للا خدية، وبعض أصدقاء الأسرة.

وتركزت تغريدات العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مصدر تلك الصور مرجحين أن يكون بعض الباباراتزي قد التقطوها بكاميراتهم.

وما يزال الملك يقضي عطلته بالولايات المتحدة، بعدما قدم إليها من كوبا قبل حوالي أسبوعين.