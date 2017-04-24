بالصور.. لهذا السبب تحولت الحسناء آنا من ضابط شرطة إلى راقصة تعري في الملاهي الليلية

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

تحولت ضابط شرطة من عالم مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين إلى عالم آخر مغاير تماماً خلعت فيه بدلتها الرسمية وأبقت على بعض أدوات مهنتها القديمة من أجل مزيد من المتعة في عالمها الجديد.

وروت صحيفة ذا صن البريطانية قصة الشرطية آنا هافرز البالغة من العمر 35 عامًا والتي بدأت تضاعف راتبها إلى 5000 جنيه إسترليني شهرياً بمجرد أن بدأت تمارس الرقص العاري في أحد النوادي الليلية المحلية.

وقالت الصحيفة :”إن هانا كانت تبرر قرارها ذلك بأن العمل كضابط شرطة كان مرهقاً بالنسبة لها وسبب ضغوطاً كبيرة على زواجها، لافتة إلى أنها تعمل 12 ليلة فقط في الشهر وتقول:” إن علاقتها تحسنت مع زوجها مايكل وهو أيضاً ضابط شرطة“.

وقالت هانا وهي أم لثلاثة أبناء: “العمل في الشرطة مرهق جداً وكان حقاً يضر بزواجنا الآن حياتي أفضل بكثير لدي الكثير من الزبائن وأنا حقاً أستمتع بعملي الجديد كما أنني أصبحت أقضي وقتاً أطول مع عائلتي”.