أسماك “نصر الله” السامة تصل شواطئ جنوب إسرائيل (صور)

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

وصلت أسماك سامة يطلق عليها الصيادون الإسرائيليون اسم “نصر الله” إلى سواحل إيلات على البحر الأحمر.

وقال المختص في البيولوجيا البحرية البروفيسور الإسرائيلي إريك دايامنت، في مقابلة مع إذاعة محلية إن “أسماكًا خطيرة يطلق عليها الصيادون الإسرائيليون اسم نصر الله بدلًا من اسمها الرسمي المعروف في العالم (الفم السام) لشدة خوفهم منها، قد وصلت مؤخرًا إلى سواحل إيلات”.

وأضاف دايامنت “تنجرف هذه الأسماك في بعض الأحيان إلى الشواطئ، وفي مرات عديدة يدوس عليها الناس فتسبب لهم شللًا مؤقتًا مصحوبًا بألم شديد للغاية يستمر حتى ساعة ونصف”، وفي حالات شاذة قد تؤدي إلى الوفاة أيضًا.

ويدور الحديث عن أسماك انتقلت إلى البحرين الأحمر والمتوسط عبر قناة السويس، وفقًا لموقع “معًا” الفلسطيني.

ورفعت نوادي الغوص في إيلات، صورًا لسمكة “نصر الله” تحت عنوان “‏Wanted‏”.

وشوهدت هذه السمكة للمرة الأولى في إسرائيل عام 2001، لكن الصيادين شهدوا أضرارها في 2006 فقط في فترة حرب لبنان الثانية.

ولدى هذه السمكة 3 شوكات حادة في الجزء الأمامي من جسمها، تحتوي على مواد سامة، وتدخل مع الأسماك الأخرى التي يصطادها الصيادون إلى الشبكة، وعندما يدخلون أيديهم إلى الشبكة لتصنيف الأسماك، يتعرضون للدغ.

ويتكاثر هذا النوع من الأسماك، لدرجة أنه أحيانًا يرمي الصيادون شبكات كاملة إلى البحر تتضمن كل ما اصطادوه.