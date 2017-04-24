بسبب فستان والدته.. مصرية تطلب الخلع من زوجها

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

أجبر مصري زوجته على ارتداء فستان والدته، لإشباع رغبته في قهرها والتحكم فيها كما تعود منذ زواجه منها، إلا أن رفضها ارتداء الفستان مجددا تطور إلى مشادة بينهما نتج عنها تعديه بالضرب عليها، لتطلب الخلع منه في دعوى رسمية.

وتقدمت الزوجة البالغة من العمر 30 عاماً بدعوى إلى محكمة الأسرة بإمبابة في القاهرة، طلبت خلالها الخلع من زوجها المحامي البالغ من العمر 35 عاماً إثر إصراره على أن ترتدي فستانا خاصا بوالدته، الأمر الذي رفضته الزوجة بحجة أنه سيظرها في شكل غير لائق أمام الأهل والأقارب.

وقالت الزوجة في الدعوى إن زوجها “يجبرها على بعض التصرفات لمجرد إشباع رغبته بالتحكم فيها، دون احترامٍ لمشاعرها أو رغبتها تجاه أي شيء أو انتظار قرارها في بعض الأمور الخاصة بها، ما حوّل حياتها إلى جحيم”.

وأضافت الزوجة أنها “تزوجت تلبية لرغبة أسرتها في ذلك، دون معرفة مسبقة بزوجها أو منحها بعض الوقت أثناء فترة الخطوبة للتعرف على شخصيته، إلا أنها اكتشفت بعد زواجها منه أنه يعاملها كجارية”.

وختتمت الزوجة بأنها “تحملت الكثير من المتاعب لاستمرار الحياة مع زوجها وطفلها الذي أنجبته منه، إلا أن إصراره على ارتداء فستان والدته غير المناسب بالنسبة لها كان سبباً في إقامة الدعوى رغبة منها في الانفصال”.