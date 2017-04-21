الإماراتية بدرية الظاهري: المرأة العربية اكتسحت الرجال ببعض المراكز القيادية (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

قالت الإماراتية بدرية الظاهري، سفيرة النوايا الحسنة بنادي النوايا الحسنة الدولي، إنها ومعظم نساء العالم العربي محظوظات خلال هذه الفترة من التاريخ، بسبب تمكينهن في الكثير من المراكز القيادية والمؤثرة في حكومات بلادهن، موضحة أن المرأة العربية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على القيادة في العديد من الأماكن وأصبحت منافسة قوية للرجل لدرجة أنها تفوقت عليه في بعض الأماكن.

وأضافت بدرية في تصريحات لـ “إرم نيوز”، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان “الفارسات” المقام في مصر بدورته الخامسة، أن تفوق المرأة وإثبات جدارتها في المراكز التي تولتها يعود إلى عدة أسباب أبرزها تشجيع الدولة لها وخاصة في الإمارات، مشيرة إلى أن السبب الآخر لتفوق المرأة هو صحوتها ووعيها وإدراكها لمسؤوليتها تجاه وطنها ودورها الذي يجب أن تلعبه للنهوض بمجتمعها فلم تكتف بتربية أبنائها فقط، ولكنها أسهمت في بناء وطنها.

وأعربت الظاهري، عن سعادتها لتكريمها من إدارة مهرجان “الفارسات” الذي يمثل لها دفعة معنوية كبيرة ويزيدها إصراراً على المزيد من الأعمال المجتمعية، لافتة إلى أن هذا التكريم جاء في وقته حيث أن عام 2017 هو عام المبادرات الخيرية في الإمارات إذ أعلنت الحكومة الإماراتية تبني 1000 مبادرة اجتماعية تهدف إلى العمل الخيري سواء كان على المستوى الفردي أو الحكومي.