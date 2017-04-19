بعد ادعاءات تحرش.. “فوكس نيوز” تنهي عمل مذيعها بيل أوريلي

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت محطة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق مع مذيعها، بيل أوريلي، الذي تحوم حوله ادعاءات بالتحرش الجنسي، لإنهاء عمله في المحطة.

وأوضحت القناة، في بيان لها، أنه جرى “التوصل إلى اتفاق مع أورويلي، بعد التحقيق الموسع حول ادعاءات التحرش، وأنه لن يعود إلى عمله”.

ويقضي أوريلي المعلق السياسي الشهير، إجازة منذ مدة وصفها بـ”الاعتيادية”، وكان من المنتظر أن يعود إلى عمله في 24 إبريل/ نيسان الجاري.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن “فوكس نيوز وأوريلي توصلا إلى تسوية مع 5 سيدات، اتهمن المذيع بالتحرش بهن”.

وكشفت الصحيفة أنه جرى دفع 13 مليون دولار للسيدات، خلال الأعوام الماضية.