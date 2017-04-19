ضبط 50 عملة أثرية فلسطينية مهربة من إسرائيل (صور)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

ضبط مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي 50 عملة أثرية فلسطينية مهربة من إسرائيل بالبريد، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1948.

وتخص العملات المهربة دولة فلسطين وهي قطع مهمة تاريخيًا ونادرة استولت إسرائيل عليها وكانت في طريقها للإسكندرية تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.

وقال حمدي همام رئيس “مركز الوحدات الأثرية” بمطار القاهرة في تصريحات لـ “إرم نيوز”:إنه “تم ضبط هذه الوحدات وبفحصها تبينت أهميتها التاريخية وأنها تخص تاريخ دولة فلسطين التي كانت ذات سيادة مستقلة قبل عام 1948”.

وأشار همام إلى أن هناك برتوكول تعاون بين القاهرة والجانب الفلسطيني تم بمقتضاه تسليمهم تلك العملات وتحرير المحضر اللازم.