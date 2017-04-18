بالفيديو.. هذا ما حققه عامل هندي خلال عمله في الإمارات لـ 5 أعوام فقط

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

روى عامل هندي قصة استفادته من الأموال التي جمعها خلال فترة عمله في الإمارات والتي امتدت لـ 5 أعوام فقط، مشيرًا إلى أن تحقيق ثروة أمر ممكن إذا ما أحسن الشخص التصرف بالأموال التي يكسبها.

واستعرض الهندي خلال مقطع فيديو نشره في يوتيوب اليوم الثلاثاء، الأموال التي قام بادخارها خلال رحلة عمله القصيرة، قائلا : ” كل شيء متوفر في الإمارات ولله الحمد وهو ما يعد ميزة لأبناء الدولة والمقيمين للاستفادة من هذه الفرص في الادخار”.

ولم يفصح العامل الهندي عن الوظيفة أو المهنة التي يعمل بها إلا أنه استعرض مبالغ مالية كبيرة بالعملة الإماراتية.