ميلانيا ترامب تنقذ زوجها بتذكيره ببروتوكول عزف النشيد الوطني (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مرئي تظهر فيه ميلانيا ترامب وهي تذكر زوجها دونالد، بحركة يد خفيفة، ببروتوكول وضع اليد على الصدر أثناء عزف النشيد الوطني، وذلك خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض.

وأطلقت ميلانيا ترامب الفعاليات الاحتفالية بعيد الفصح في البيت الأبيض من الشرفة الكبيرة المطلة على حدائق الدارة الرئاسية، وابنها بارون يقف إلى يمينها وزوجها دونالد إلى يسارها.

وعندما بدأ عزف النشيد الوطني، وضع بارون وميلانيا تلقائيًا اليد اليمنى على صدرهما، خلافًا للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي لم يحرك يده.

فقامت السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء سابقة سلوفينية الأصل، بتنبيه زوجها، بحركة يد خفيفة، وسرعان ما تدارك الأمر ووضع يده على صدره.

Wow, feels: The President forgot to put his hand on his heart for the national anthem, until an immigrant reminded him. pic.twitter.com/2s8R8iESRB

— GIF The News (@NowThisGIF) April 17, 2017