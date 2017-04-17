تطبيق ذكي لصنع الصنادل والنعال الشخصية ذاتيًا (صورة)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

ابتكرت شركة Wiivv الأمريكية والمعنية بثورة الأحذية، وسيلةً جديدة لصنع الصنادل والنعال الشخصية ذاتياً، مستغلةً بذلك سحر التكنولوجيا.

وصممت Wiivv الواقعة في مدينة سان دييغو على ساحل كاليفورنيا، تطبيقاً ذكياً معتمدةً على التقنية الفائقة 3D، والهواتف الذكية.

وتعمل التقنية على صناعة صنادل ونعال مخصصة، بحيث تتناسب مع حجم قدمي المستخدم، ويتم تصنيعها خلال عدة خطوات.

وتبدأ الخطوة الأولى بالتقاط صور للقدمين عبر الهاتف الذكي للمستخدم والمقترن مع طابعة ثلاثية الأبعاد.

وفي الخطوة الثانية يحدد التطبيق حجم القدمين بدقة، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فتتمثل ببناء الطابعة الثلاثية الأبعاد النعل أو الصندل، وطباعته، بحيث يكون متوائماً تماماً مع شكل وحجم قدمي المستخدم.

وتقول الشركة: إن “التطبيق يعد فكرة عظيمة للأشخاص الذين لا يستطيعون العثور على أحذية مطابقة لأقدامهم، ويمكن أن يساعد في الحد من تلك المشاكل”.