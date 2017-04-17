جامعة هندية مرموقة تعلم طلابها علومًا هندسية عمرها 8 آلاف عام

المصدر: بلقيس دارغوث- إرم نيوز

قررت جامعة هندية إعادة إحياء الرياضيات الغابرة، وتدريس طلاب القرن الحادي والعشرين علومًا هندسية عمرها 8 آلاف عام.

وأعلنت كلية التكنولوجيا الهندية IIT-Kharagpur، وهي أقدم جامعات الهند المرموقة المتخصصة بتدريس علوم الهندسة، أنها ستدرس طلابها بدء من شهر أغسطس/آب من العام الجاري، علوم الهندسة القديمة “فاستو شاشترا”.

ويعتقد المؤرخون أن هذه العلوم هي نتاج لعلماء عاشوا في الهند بين 6 آلاف و 3 آلاف عام قبل الميلاد.

ويتمحور هذا العلم حول تشييد الأبنية والبيوت عبر توظيف العوامل الجغرافية والفيزيائية المحيطة، مثل الموقع وتأثير مجرى الرياح وموقع الشمس والقمر وحتى الحقل المغناطيسي للأرض، كي يعيش الإنسان بتجانس مع الطبيعة المحيطة.

ويشبه هذا العلم الهندسي العلم الصيني “فانغ شوي”، الذي يركز أيضًا على مواءمة الحياة البشرية مع البيئة المحيطة.

وبنيت أهم الصروح الهندية القديمة بالاعتماد على مبادئ علم الـ “فاستو شاشترا”، وقال عميد الكلية جوي سن، إن توجهات العصر الحديث تركز على تشييد مبان تشجع الطاقة الخضراء واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، ومن هنا يتجانس الأمر مع علم الفاستو، فهو يعتمد على الترابط بين البيئة والطاقة السلبية والكائنات الحية.

وسيتم تعليم الطلاب الراغبين، الجزء الأول من المادة في مرحلة الشهادة الجامعية، بينما تخصص الأقسام المتعلقة بالطاقة الشمسية، والأشكال المقدسة وتصميم السيميائية والدلالات في الشهادات العليا فقط.

وسرد سن، في محاضرة توجيهية مثالاً، كيف كانت بيوت الماضي تتضمن ساحة في منتصفها وغرفة نوم صيفية وأخرى شتوية للتماشي مع التحولات المناخية التي تشهدها الطبيعة الأم على مر الفصول، وهو الأمر الذي طبقه بعض العرب قديمًا، إذ أن البيوت السورية واللبنانية والفلسطينية القديمة كانت تتضمن فسحة في المنتصف ونافورة مياه صغيرة.