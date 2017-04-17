بالفيديو.. تذمر واستياء على متن طائرة سعودية لسبب غريب

المصدر: الرياض - إرم نيوز

في واقعة غريبة وجد عشرات المسافرين في طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أنفسهم محتجزين داخل الطائرة دون تكييف لمدة ساعتين.

ووثق أحد الركاب بهاتفه المتحرك الساعات العصيبة التي عاشها الركاب جراء الحر داخل الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية أفراد طاقم الطائرة وهم يخاطبون الركاب، ويوجهونهم بإمكانية تقديم شكوى لموظفي الخطوط جراء تعطل التكييف، وسط تذمر واستياء المسافرين حيث وقف الكثيرون منهم منبهرين بالواقعة.

وطالب عضو طاقم الطائرة الذي كان يتحدث عبر مكبرات الصوت المسافرين بـ “الصبر” وانتظار الأشخاص المسؤولين القادمين من المطار لتقديم شكوتهم لهم والاستماع لما لديهم حتى يتم معرفة حقيقة الظروف التي تحيط بالمسافرين والطائرة.