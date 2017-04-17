بعد فضيحة إنزال راكب قسرًا.. “يونايتد إيرلاينز” تُنزل عشيقين من إحدى طائراتها لسبب غريب

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال عشيقان كانا في طريقهما للزواج إن موظفي شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية للطيران قاما بإنزالهما من على متن طائرة كانت متجهة إلى كوستاريكا أول أمس السبت، في وقت مازالت الأنظار فيه متجهة صوب الشركة بعد غضب أثاره شريط مصور نشر الأسبوع الماضي وثق إنزال راكب قسرًا من إحدى طائرات الشركة.

وقال العشيقان إن ضابطًا قام بإنزالهما من الطائرة قبل إقلاعها من مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، لكن شركة “يونايتد إيرلاينز” نفت ذلك أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان أصدرته إن الخطيبين”حاولا مرارًا الجلوس في مقاعد الدرجة الأولى دون أن يقوما بالحجز ولم يلتزما بتعليمات الطاقم بالعودة إلى المقعدين المخصصين لهما.”

وأوضح البيان أن الشركة عرضت على الشاب وخطيبته سعرًا مخفضا في فندق لقضاء الليل وأعادت الحجز لهما في رحلة انطلقت صباح الأحد.

لكن مايكل هوهل وخطيبته ِأمبر ماكسويل قالا لمحطة(كيه.إتش.أو.يو) إنهما حاولا دفع تذاكر المقاعد في الدرجة الأعلى بعد أن وجدا راكبًا آخر نائما على مقعديهما بعد ان كانا آخر من صعد إلى الطائرة، لكن طلبهما رفض.

وكانت شركة يونايتد إيرلاينز قد واجهت فضيحة في مجال العلاقات العامة بعد عرض شريط مصور قبل أسبوع ظهر فيه رجال أمن يجرون راكبًا غطته الدماء لإنزاله من على متن طائرة للشركة في شيكاغو.