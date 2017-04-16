بالفيديو.. شاهد كيف تصرف هذا المزارع مع ذئب بري اقتحم شاحنته

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

هاجم ذئب بري شاحنة أحد السائقين في البرازيل ليس من أجل التهامه بل هربًا من حرارة الشمس الحارقة التي جعلته منهكًا خائر القوى فارتمى في ظل زاوية الشاحنة ليلتقط أنفاسه.

وأظهر مقطع فيديو السائق الذي كان يسير برفقة صديقه في منطقة Primavera do Leste وهو يحاول إخراج الذئب بوساطة حبل ثم أحكم وثاقه بالحبل قبل أن يبدأ بسقاية الذئب بالماء تدريجيًا.

وبدا الذئب في المقطع الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية في حالة من الانتعاش شيئاً فشيء مع كل شربة ماء كانت تخفف عنه موجة الحر التي تجتاح أمريكا الجنوبية.

وبعدما اطمأن الرجال على حالة الذئب قاموا بفك الحبل عنه وأطلقوا سراحه لينهض بعدها راكضًا نحو الغابات التي كانت على جانبي الطريق ليعود لحياته الطبيعية دون أن يهاجمهم.