ماذا قال سعد المجرد في أول رسالة لجمهوره بعد خروجه من السجن؟

المصدر: عبد اللطيف الصلحي – إرم نيوز

وجّه الفنان المغربي سعد المجرد، كلمة شكر مؤثرة إلى جمهوره وذلك بعد أيام من خروجه السجن، مؤكدًا سعادته بمعانقة الحرية من جديد.

وقال المجرد، في رسالة نشرها لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، إنه “سعيد برجوعه إلى حضن والديه”، قبل أن يوجه شكرًا خاصًا لأصدقائه الفنانين في تدوينة مؤثرة، حيث قال: “الحمد لله رب العالمين على كل حال، وسعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي، ثم لأهلي وأصدقائي، والجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية”.

وطلب صاحب أغنية “لمعلم” من محبيه المسامحة، والذين لم يتوقفوا يومًا عن مساندته طيلة المدة التي كان مسجونًا فيها في باريس، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وأردف قائلاً: “سامحوني على التعب اللي تعبتكم معايا، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل”، مضيفًا: “أشكر إخواني وأخواتي الفنانين الذين عاشوا معي ومع أهلي كل لحظة مؤلمة.. مهما شكرت لن أوفّيكم جميعًا حقكم، الله يحفظكم من كل مكروه”.

وكان القضاء الفرنسي، قد قرّر يوم الخميس الماضي، إطلاق سراح سعد لمجرد مؤقتًا، بشرط مكوثه في باريس، ووضع سوار إلكتروني له لتتبع تحركاته لضمان عدم مغادرته التراب الفرنسي، وذلك لحين الحكم في قضيته، كما تم منعه من مغادرة البلاد إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.

واستطاع لمجرد تحقيق شهرة واسعة بعد إطلاقه أغنية “إنتي” وبعدها “مال حبيبي مالو” التي حققت أكثر من 187 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية “لمعلم” التي حطمت الأرقام القياسية عربيًا وحصدت نسب مشاهدة فاقت 470 مليون على يوتيوب.