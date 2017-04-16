محكمة سعودية تعفي الملياردير صالح كامل من تسديد غرامة مليونية.. لهذا السبب

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة سعودية بإعفاء الملياردير السعودي الشهير صالح كامل من دفع غرامة مالية بمئات ملايين الريالات بشكل مؤقت لحين الفصل القضائي في القضية، التي أثارت الجدل في المملكة منذ الكشف عنها قبل عدة أشهر.

وكانت أمانة محافظة جدة، قد أنذرت رجل الأعمال السعودي صالح كامل، وطالبته بدفع مبلغ 226.6 مليون ريال (نحو 60.4 مليون دولار)، كغرامة بعد أن اتهمته بالاستيلاء على عدة شوارع عمومية وضمها لقصره الواقع في حي الشاطئ في محافظة جدة لأكثر من 35 عاماً.

وانتهت المهلة الممنوحة لكامل بالفعل قبل أيام، دون سداده للمبلغ، وكان منتظرا أن يتم التحفظ على أملاكه، لكن المحكمة الإدارية في جدة، أصدرت حكماً بإيقاف قرار أمانة محافظة جدة حتى الفصل في القضية عبر القضاء المختص.

وتعود بداية القضية إلى عدة أشهر، عندما وثق مدونون ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة التعدي عبر تصوير قصر رجل الأعمال البارز عبر برنامج (غوغل إيرث) رداً على تصريحات لكامل وصفت بالمستفزة للسعوديين، قال فيها إن مواطنيه كسالى ولا يريدون العمل، الأمر الذي دفع أمين محافظة جدة إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وكانت أمانة جدة، قد قرّرت فرض الغرامة على صالح كامل عبر ثلاث فواتير بلغ مجموعها 226.6 مليون ريال، مع توقعات بفرض فواتير أخرى بعد أن اعتمدت الأمانة تسعير الأراضي وفقاً لأسعار الفترة الحالية.

ويعتبر صالح كامل، أحد أثرى رجال الأعمال العرب، بثروة تقدر بأكثر من 12 مليار ريال (نحو 3.2 مليارات دولار)، وهو يستثمر حالياً ثروته في أكثر من 300 شركة وبنك ومؤسسة موزعة على 45 دولة حول العالم.